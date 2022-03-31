В полуфинальной серии Кубка Президента по хоккею "Шахтер" принимает "Металлург"

Равная борьба в полуфинальной серии Кубка Президента. Речь о паре "Шахтер" - "Металлург", где после двух игр в Жлобине паритет (1:1). Однако сегодня расклады изменятся. Клубы проведут третью встречу в Солигорске. Прямая трансляция будет ждать болельщиков на телеканале "Беларусь 5", начало в 19:20. Во второй полуфинальной серии "Юность"- "Неман" пока впереди (2:1) столичный коллектив.