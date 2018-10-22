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В последнее время наши хоккеисты не дают поводов для радости
Свою летопись антирекордов продолжают писать белорусские хоккеисты. Увы. Легко говорить о победах. Намного сложнее о поражениях. Но такова тенденция. В последнее время наши хоккеисты не дают поводов для радости. Впервые за 14 лет сборная вылетела из элитного дивизиона чемпионатов мира. Совсем недавно завершили свое выступление в хоккейной Лиге чемпионов минская "Юность" и гродненский "Неман". Команды Захарова и Пушкова сражались на групповом этапе турнира, но выйти в плей-офф не смогли. А базовый клуб сборной Беларуси - "Динамо-Минск" - поражает «стабильностью». Сегодня "зубры" в очередном матче сезона КХЛ уступили казахстанскому "Барысу". Бело-синие повторили собственный антирекорд - 9 поражений подряд. За 20 матчей только 4 победы.
Кристина Камыш уже услышала извинения белорусских хоккеистов за игру.
Хоккейное минское "Динамо" три года назад стало вторым клубом в Европе после швейцарского "Берна" по посещаемости. Тогда на "Минск-Арену" в среднем на матч приходило более 14 тысяч человек. Было 11 аншлагов.
В нынешней регулярке КХЛ все совершенно не радужно. Свой антирекорд по посещаемости "зубры" пока не побили, но 4 игры из 9 собрали меньше 10 тысяч зрителей.
Люди не идут на команду, которая проигрывает. Недавнее болезненное поражение "Динамо" от "Сибири" 0:6 стало последней каплей. Настолько, что председателю хоккейной федерации Геннадию Савилову, который сегодня отмечал своеобразный юбилей - 100 дней в должности, пришлось извиняться.
"Хочу попросить прощения у всех белорусских болельщиков за выступление минского "Динамо" и за выступление сборной на последнем чемпионате. Поверьте, пытаемся выправить ситуацию. Все хотят видеть прекращение этого неконтролируемого падения".
Тренер, с которым сборная Беларуси заняла четвертое место на Олимпиаде
в Солт-Лейк-Сити, а ныне главком "Динамо" московского Владимир Крикунов, винит в нынешнем провале "зубров" запоздалый процесс комплектования команды.
Сегодня Анатолий Курилец заявил, что покинет пост генерального директора "Динамо" по личной инициативе в связи с окончанием контракта. А Геннадий Савилов анонсировал изменения в тренерском штабе.
Сейчас идет разработка плана слияния Федерации хоккея и минского "Динамо". Этот процесс должен быть завершен к концу февраля будущего года. Все делается для того, чтобы сборная Беларуси вернулась в элиту мирового хоккея. Напомним, на майском планетарном первенстве в Дании наша команда потерпела 7 поражений, набрала 0 очков, а разница шайб - 8:36. Как итог - вылет в первый дивизион.
На данный момент точно известно, что в Астане бороться за выход в элиту сборная будет под началом Андрея Сидоренко. Остальной тренерский штаб команды пока формируется.
Совсем скоро сборной Беларуси под руководством Андрея Сидоренко предстоит первая проверка. Стартовую в сезоне международную паузу команда проведет дома, в Минске, на «Чижовка-Арене». Белорусы сыграют с Францией, Словенией и Латвией. Матчи пройдут 8, 9 и 10 ноября.
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