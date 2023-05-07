В преддверии Дня Великой Победы блестящий подарок сделала белорусам Арина Соболенко

Ярко завершился престижный теннисный турнир в Мадриде. Арина Соболенко в финале обыграла первую ракетку мира Игу Швентек. C очередным триумфом Арину Соболенко поздравил Президент.

"Спасибо за радость, которую ты подарила миллионам болельщиков в преддверии Дня Победы. В тяжелейшем финальном матче против первой ракетки мира проявила железную стойкость и волю. Уверен, впереди нас ждет еще немало ярких мгновений и громких побед в твоем исполнении. Желаю уверенности в своих силах и удачи", - отметил Александр Лукашенко.

Борьба этих двух соперниц на корте - украшение любого старта, тем более если речь идет о решающем сражении за титул. Подробности у Елены Горельчик.

Самое принципиальное противостояние текущего сезона и победа, которую очень долго ждали. Арина Соболенко и Ига Швентек - лидеры мирового женского тенниса. До финала в Мадриде на грунтовых кортах они пересекались трижды, и до вечера 6 мая все три поединка оставались за теннисисткой из Польши. Да и общая статистика личных встреч была не на стороне белоруски. Оттого и жажда реванша, и мотивация у Соболенко была запредельная.

Уже на самом старте стало понятно: Арина играет гораздо интереснее и острее соперницы. А ведь на противоположной стороне корта не просто первая ракетка мира, а действующая победительница грунтового турнира Большого шлема "Ролан Гаррос". Но Арина была более чем настроена. Первый сет белоруска выиграла 6:3. Для этого Соболенко было достаточно одного брейка.

В начале второй партии Швентек перехватила инициативу, повела, Соболенко получилось сравнять счет, но удача, которая очень долго не могла определиться, с какой же из теннисисток задержаться, вновь переметнулась к Швентек. Наверное, это было логичное продолжение матча, и судьба трофея решалась в третьей партии.

К этому моменту на корте девушки провели два часа. Третий сет развивался по сценарию второго, разве что героини поменялись ролями. Соболенко повела, Швентек сравняла, но инициативы не удержала. Девятый гейм получился на грани, 5:3 на подаче Соболенко, у Швентек появился брейк-пойнт, не реализовала. Арина добралась до матчбола. Один, второй, третий, с четвертого получилось. 6:3 - победа в сете и в матче. И это было красиво!

Арина Соболенко выигрывает турнир в Мадриде второй раз в своей карьере. Это третий титул в сезоне и двадцать девятая победа белоруски.

Поздравляю Игу с классным результатом. Каждый раз очень тяжело играть против тебя, и я думаю, что мы сыграем еще не один раз в течение этого сезона. Спасибо всем, кто работает, чтобы этот турнир состоялся. Вы делаете классную работу. Спасибо моей команде, вы всегда обучаете меня и приносите в мою жизнь много нового, всегда все делаете для меня, я это ценю. Спасибо болельщикам за шикарную атмосферу на протяжении этих полутора недель. Арина Соболенко, двукратная победительница турнира в Мадриде

5 мая Арина отпраздновала 25-летний юбилей. Долгожданная победа над Швентек на грунте станет отличным подарком не только для самой теннисистки, но и для болельщиков. Белоруска все ближе к еще одной непокоренной вершине - первой строчке мирового рейтинга. Следующая точка на пути теннисного маршрута - Рим.