В АПЛ 6 случаев коронавируса

Чемпионат Англии планируют возобновить в июне. Накануне здесь начались тренировки. При этом у шести представителей Премьер-лиги обнаружен коронавирус. Известно об ассистенте главного тренера "Бернли" Айане Воане и трех людях из "Уотфорда" (один футболист и два сотрудника). Вслед за капитаном "шершней” Троем Дини о бойкоте тренировок объявили еще несколько игроков команды.