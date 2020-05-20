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В АПЛ 6 случаев коронавируса
Чемпионат Англии планируют возобновить в июне. Накануне здесь начались тренировки. При этом у шести представителей Премьер-лиги обнаружен коронавирус. Известно об ассистенте главного тренера "Бернли" Айане Воане и трех людях из "Уотфорда" (один футболист и два сотрудника). Вслед за капитаном "шершней” Троем Дини о бойкоте тренировок объявили еще несколько игроков команды.
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