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Кокорин и Мамаев признали свою вину частично
В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение нашумевшего дела с участием звезд российского футбола Александра Кокорина и Павла Мамаева. Напомним, задержание под стражей за драки в центре Москвы им продлили до 25 сентября. По итогам сегодняшнего заседания стало известно, что обвиняемые свою вину признали частично.
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