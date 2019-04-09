Кокорин и Мамаев признали свою вину частично

В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение нашумевшего дела с участием звезд российского футбола Александра Кокорина и Павла Мамаева. Напомним, задержание под стражей за драки в центре Москвы им продлили до 25 сентября. По итогам сегодняшнего заседания стало известно, что обвиняемые свою вину признали частично.