3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В проекте "Наши" чемпионки II Европейских игр по художественной гимнастике
II Европейские игры в Минске стали знаковыми для сборной Беларуси по художественной гимнастике - 5 наград на счету Екатерины Галкиной и сборной в групповых упражнениях, причем, групповички взяли золото в олимпийском многоборье - успех на ковре в "Минск-Арене", несомненно, придаст уверенности нашей команде в преддверии чемпионата мира, где будут разыгрываться лицензии на Олимпийские Игры в Токио! А сегодня в очередной серии проекта "Наши" - героини Европейских игр сами расскажут, что для них значит эта победа и какой путь они проделали, чтобы быть в ТОП!
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все