В проекте "Наши" чемпионки II Европейских игр по художественной гимнастике

II Европейские игры в Минске стали знаковыми для сборной Беларуси по художественной гимнастике - 5 наград на счету Екатерины Галкиной и сборной в групповых упражнениях, причем, групповички взяли золото в олимпийском многоборье - успех на ковре в "Минск-Арене", несомненно, придаст уверенности нашей команде в преддверии чемпионата мира, где будут разыгрываться лицензии на Олимпийские Игры в Токио! А сегодня в очередной серии проекта "Наши" - героини Европейских игр сами расскажут, что для них значит эта победа и какой путь они проделали, чтобы быть в ТОП!