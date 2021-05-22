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В рамках 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу брестский "Рух" сегодня сыграет с гродненским "Неманом"
Футбольный клуб "Гомель" накануне удачно съездил в гости к мозырской "Славии" в рамках 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. На стадионе "Юность" гости добились победы со счетом 4:2 - Сайчич, Гомза, Юденков и Некрасов принесли победу своей команде. В турнирной таблице гомельчане - 4-ые. А "Славия" идет на 11-й позиции. Сегодня в эфире "Беларусь 5" еще один матч 10-го тура. Брестский "Рух" готовится принимать гродненский "Неман". Начало трансляции в 18:30.
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