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В рамках 13-го тура Высшей лиги футбольные команды "Гомель" и "Неман" сыграли вничью

Воскресную программу 13-го тура завершал поединок в Гомеле, где местный клуб разошелся миром с "Неманом" - 0:0. Игра была насыщена голевыми моментами, но до взятия ворот ни один удар не дошел.

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