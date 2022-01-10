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В рамках 1-го квалификационного раунда на Australian Open Ольга Говорцова поднялась на одну строчку
Ольга Говорцова поднялась на одну строчку в табеле и расположилась на 138-м месте. Она в рамках первого квалификационного раунда на Australian Open этой ночью обыграла Лукрецию Стефанини из Италии - 7:5, 4:6, 6:3. Еще одна представительница нашей страны Юлия Готовко уступила американке Кэролайн Доулхайд - 4:6, 2:6.
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