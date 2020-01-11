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В рамках этапа Кубка мира по биатлону сегодня пройдут две эстафеты

В рамках этапа Кубка мира по биатлону сегодня пройдут две эстафеты

Двумя эстафетными гонками в немецком Оберхофе сегодня продолжится этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт выйдут женщины. Прямая трансляция начнется на "Беларусь 5" в 13:50. В составе нашей команды Динара Алимбекова, Ирина Кривко, а также сестры Ирина и Елена Кручинкины.
В мужской белорусский квартет заявлены Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов. Трансляция этой гонки стартует на "Беларусь 5" в 16:05.

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