В рамках этапа Кубка мира по биатлону сегодня пройдут две эстафеты

Двумя эстафетными гонками в немецком Оберхофе сегодня продолжится этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт выйдут женщины. Прямая трансляция начнется на "Беларусь 5" в 13:50. В составе нашей команды Динара Алимбекова, Ирина Кривко, а также сестры Ирина и Елена Кручинкины.

В мужской белорусский квартет заявлены Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов. Трансляция этой гонки стартует на "Беларусь 5" в 16:05.