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В рамках полуфинала Кубка Стэнли в шестом матче серии до 4 побед "Нью-Йорк Айлендерс" победил соперника

В рамках полуфинала Кубка Стэнли в шестом матче серии до 4 побед "Нью-Йорк Айлендерс" оказался сильнее "Тампа-Бэй Лайтнинг" - 3:2.Таким образом, счет в противостоянии стал ничейным -3:3. Решающий поединок состоится 26 июня.


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