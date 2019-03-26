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В рамках проекта "Игры.by" разыгрываются билеты на открытие II Европейских игр
Каждый может стать обладателем двух билетов на церемонию открытия II Европейских игр! В новомпроектеАгентства теленовостей "Игры.by" известный легкоатлет Павел Селиверстов разыграл два билета на открытие главного мультиспортивного события Европы. Для этого необходимосовершить непростой трюк. При этом выполнить небольшой алгоритм вInstagram.
А уже на этой неделевторой выпуск проекта Агентства теленовостей "Игры.by", где не только подведут итоги розыгрыша, но и расскажут тонкости велоспорта на шоссе, и покажут все комплекты формы сборной Беларуси.Эфир 28 марта после "Панорамы" на "Беларусь 1".
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