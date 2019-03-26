ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В рамках проекта "Игры.by" разыгрываются билеты на открытие II Европейских игр

Каждый может стать обладателем двух билетов на церемонию открытия II Европейских игр! В новомпроектеАгентства теленовостей "Игры.by" известный легкоатлет Павел Селиверстов разыграл два билета на открытие главного мультиспортивного события Европы. Для этого необходимосовершить непростой трюк. При этом выполнить небольшой алгоритм вInstagram.



А уже на этой неделевторой выпуск проекта Агентства теленовостей "Игры.by", где не только подведут итоги розыгрыша, но и расскажут тонкости велоспорта на шоссе, и покажут все комплекты формы сборной Беларуси.Эфир 28 марта после "Панорамы" на "Беларусь 1".

Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все