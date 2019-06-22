3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В рамках проекта "Олимпийский путь" белорусские спортсмены смогут помочь спортивным учреждениям страны
Белорусские спортсмены, которые завоюют медали на II Европейских играх, смогут помочь спортивным школам, командам и атлетам в рамках проекта "Олимпийский путь".
Такую возможность получат чемпионы и призеры Игр в олимпийских видах спорта, а также те, кто сумеет установить личный рекорд или показать лучший результат в карьере. ти спортсмены смогут выбрать учебно-спортивное заведение, куда Президентский спортивный клуб направит безвозмездную финансовую помощь для укрепления материально-технической базы.
Подобные акции Президентский спортивный клуб проводит в пятый раз. Первые четыре, начиная с Олимпиады в Лондоне, проходили под названием "Олимпийский выбор". За это время была оказана помощь 25 спортивным учреждениям на общую сумму около 240 тысяч долларов.
По итогам II Европейских игр в соответствии с выбором чемпиона в это учебное заведение отправятся 15 тысяч белорусских рублей. Школа, которую назовет серебряный призер, получит от Президентского спортивного клуба 10 тысяч рублей, выбор бронзового призера составит 7 с половиной тысяч.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов