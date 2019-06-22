В рамках проекта "Олимпийский путь" белорусские спортсмены смогут помочь спортивным учреждениям страны

Белорусские спортсмены, которые завоюют медали на II Европейских играх, смогут помочь спортивным школам, командам и атлетам в рамках проекта "Олимпийский путь".



Такую возможность получат чемпионы и призеры Игр в олимпийских видах спорта, а также те, кто сумеет установить личный рекорд или показать лучший результат в карьере. ти спортсмены смогут выбрать учебно-спортивное заведение, куда Президентский спортивный клуб направит безвозмездную финансовую помощь для укрепления материально-технической базы.



Подобные акции Президентский спортивный клуб проводит в пятый раз. Первые четыре, начиная с Олимпиады в Лондоне, проходили под названием "Олимпийский выбор". За это время была оказана помощь 25 спортивным учреждениям на общую сумму около 240 тысяч долларов.



По итогам II Европейских игр в соответствии с выбором чемпиона в это учебное заведение отправятся 15 тысяч белорусских рублей. Школа, которую назовет серебряный призер, получит от Президентского спортивного клуба 10 тысяч рублей, выбор бронзового призера составит 7 с половиной тысяч.



