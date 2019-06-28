В рамках проекта "Олимпийский путь" чемпионы помогают спортивным школам

Золото Елены Ноздревой помогло Гомельской СДЮШОР "Дельфин". 15 тысяч рублей от Президентского спортивного клуба в соответствии с выбором чемпионки в рамках акции "Олимпийский путь" отправляется в школу, где сама спортсменка познакомилась с каноэ.



Надежда Макарченко и Ольга Климова - в качестве адресата для финансовой помощи в размере 10 тысяч рублей выбрали Могилевскую областную СДЮШОР профсоюзов "Березина", где занималась Надежда.



И Елена, и Надежда, и Ольга на протяжении долгого времени были стипендиатами Президентского спортивного клуба, как и их личные тренеры - Виктор Капитонов, Людмила Дрозд и Людмила Козловская.



В Могилевской СДЮШОР профсоюзов "Березина" начинал свой путь и бронзовый призер Игр Дмитрий Третьяков. Поэтому и его выбор - не удивителен. Школа от Президентского спортивного клуба в итоге получит еще 7 с половиной тысяч рублей.



Напомним, для участия в проекте "Олимпийский путь" необходимо помимо завоевания медали в олимпийском виде спорта, установить личный рекорд или достигнуть лучшего результата в карьере.