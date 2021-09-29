В рамках регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" сыграет с "Нефтехимиком"

Минское "Динамо" завершает очередную домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ поединком с "Нефтехимиком". Обе команды сыграли по 10 матчей и имеют в активе одинаковое количество набранных баллов, но друг с другом в этом году еще не встречались. Прямая трансляция матча из "Минск-Арены" начнется на нашем спортивном канале "Беларусь 5" в 7 вечера.