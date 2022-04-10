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В рамках товарищеского мини-турнира U-19 женская сборная Беларуси по волейболу сыграет с Россией

Любителей волейбола сегодня ждет противостояние сборных России и Беларуси. Речь о юниорках. Девушки в возрасте до 19 лет сыграют в рамках товарищеского мини-турнира. Начало игры в 15:00, поединок в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Игра пройдет на площадке столичного Дворца спорта. Вход свободный. Накануне россиянки победили 3:0.

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