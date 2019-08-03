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В рамках второго тура Кубка Руслана Салея сегодня пройдет 7 матчей

В 13:00 на "Беларусь 5" смотрите противостояние "Динамо-Молодечно" и сборной Беларуси U-18.

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