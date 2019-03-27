В расписании II Европейских игр соревнования в 15 видах спорта

Менее трех месяцев остается до старта II Европейских игр. В расписании турнира соревнования в 15 видах спорта. И это не только топовые как, например, легкая атлетика или борьба. Для некоторых дисциплин турнир - это презентационная площадка. Энергичные номера с элементами хореографии и гимнастики покажут представители спортивной аэробики. На "Минск-Арене" разыграют два комплекта наград - в групповом упражнении и в дуэте. Этот вид спорта пока не олимпийский, а поэтому именно Европейские игры - главный старт, к которому атлеты готовят программы максимальной сложности.



Наша команда по спортивной аэробике впервые выступит на таком высоком уровне. Всего в этой дисциплине на Европейских играх примут участие свыше 500 спортсменов.