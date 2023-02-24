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В Раубичах 25 февраля пройдет "Минская лыжня - 2023"

Раубичи готовятся принять традиционный зимний праздник - "Минскую лыжню". Зрители смогут насладиться ярким биатлоном и отметить масленичную неделю. На старты выйдут представители высших органов власти, различных министерств и ведомств, комитетов и силовых структур, а также любительские команды.

Завершение зимы уже невозможно представить ни без праздника Масленицы, ни без "Минской лыжни - 2023". И вот некоторые эксклюзивные подробности мы сегодня узнали. Внимание.

Пятничным утром шли особенные приготовления - выпавший обильно снег внес экстрима не только нашим юным биатлонистам, которые соревнуются в рамках олимпийских дней молодежи Беларуси, но и оргкомитету "Минской лыжни - 2023" пришлось серьезно потрудиться.

Ольга Назарова и Елена Зубрилова - одни из главных звезд белорусского спорта начала нулевых. Они и сейчас трудятся на благо развития белорусского биатлона. В тонкостях организации "Минской лыжни" знают абсолютно все. Наверняка, завтра и сами выйдут на дистанцию.


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Так случилось, что именно в день "Минской лыжни" 50-летний юбилей отметит Елена Зубрилова. Невероятно эмоциональный день ожидает нашу прославленную биатлонистку.

Раубичи зарекомендовали себя как комплекс, способный принимать совершенно любые соревнования, главная изюминка которых - это антураж вокруг. Все, кто приедет в спорткомплекс Минского района, проведут насыщенно время выходного дня. Комплекс постоянно загружен спортсменами различного возраста и своего уровня подготовки.

Ожидается легкий плюс. Кроме того, завтра будет организован и специальный дополнительный транспорт, о котором вы можете ознакомиться в нашем графическом оформлении.

Поэтому все условия для гостей организаторы создают. Раубичи ждут каждого, кому близок по духу здоровый образ жизни и ценно время в кругу своих близких.

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