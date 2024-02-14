В Раубичах готовятся к финальным состязаниям "Снежный снайпер"

Впечатления самые положительные. Для детей это праздник, к которому они долго шли. Здесь конкуренция очень большая. Потому что здесь лучшие из лучших по всей стране. И каждый хочет быть первым. Даже отборочные этапы проходят в различных сложных погодных условиях. И буран, и вьюга, и большие морозы, и ветер - все это нужно проходить, нужно преодолеть себя, чтобы выйти на лыжню, на старт и дойти до финиша .Уже в пятницу в Раубичах определятся победители и призеры в спринтерских гонках, а в воскресенье в масс-стартах и эстафетах.

Игорь Сечейко, руководитель команды Гомельской области