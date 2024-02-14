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В Раубичах готовятся к финальным состязаниям "Снежный снайпер"

В Раубичах в эти дни активно кипит тренировочный процесс. К финальным состязаниям готовятся самые быстрые на лыжне и меткие в стрельбе. Это участники соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба.

"Снежный снайпер": к финалу готовы

До решающей стадии добрались 168 юных спортсменов со всей страны. Состязания проходят в трех возрастных категориях от 10 до 15 лет среди парней и девчонок. Ребята уже прошли серьезный отбор. Сначала на школьном и районном уровнях, после - областном. Некоторые из них доходят до финала не в первый раз.

Все очень классно, все очень круто. Трасса очень хорошая, оружие тоже очень классное и стрелять из него очень хорошо. С настроем очень хорошим, надеюсь, что все получится в этом году. Мне нравится кататься на лыжах. Дедушка меня поддерживает и настраивает на то, что я должна занять призовое место.
Алена Карапузова, финалистка "Снежного снайпера - 2024" (Витебская область)

Финалистка "Снежного снайпера - 2024"Софья Котлобай из Гомельскойобласти, рассказала, что приезжаетв четвертый раз и знаетлюдей, с которыми ты этот путь прошла. "В этом году стала лучше техника, выносливость появилась. Побывать здесь - это очень интересно, посмотреть на эти красоты - дух захватывает", - говорит она.

Впечатления самые положительные. Для детей это праздник, к которому они долго шли. Здесь конкуренция очень большая. Потому что здесь лучшие из лучших по всей стране. И каждый хочет быть первым. Даже отборочные этапы проходят в различных сложных погодных условиях. И буран, и вьюга, и большие морозы, и ветер - все это нужно проходить, нужно преодолеть себя, чтобы выйти на лыжню, на старт и дойти до финиша.Уже в пятницу в Раубичах определятся победители и призеры в спринтерских гонках, а в воскресенье в масс-стартах и эстафетах.
Игорь Сечейко, руководитель команды Гомельской области

Но "Снежный снайпер" это не просто спортивное состязание и возможность проверить свои силы, это еще и повод подружиться и весело провести время. Организаторы приготовили для ребят немало интересных мероприятий.

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