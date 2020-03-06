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В Раубичах мужским масс-стартом завершился этап Кубка IBU

Лукас Фрачер - обладатель Большого хрустального глобуса по итогам сезона Кубка IBU. Это стало понятно после сегодняшнего масс-старта в Раубичах. Немец на одно очко опередил норвежца Андре Стремсхейма. Победил во всех трех гонках белорусского этапа другой норвежец - Сиверт Баккен. Серебряный призер спринта Максим Воробей - 15-й, Виктор Кривко - 17-й.

В 19:30 в Чехии стартует спринтерская гонка

В 19:30 на этапе Кубка мира в Нове Место стартует мужская спринтерская гонка. За Беларусь побегут Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Антон Смольский и Никита Лобастов. Прямая трансляция из Чехии

на "Беларусь 2".

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