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В Раубичах мужским спринтом на 10 километров стартует 5-й этап Кубка Содружества по биатлону
26 января вРаубичах начался пятый этап Кубка Содружества. Главный итог дня - медаль Антона Смольского. О ней и не только рассказал Андрей Козлов.
Белорусский биатлон - это про серьезный подход к делу. Вот пример.
Есть специальный рацион перед стартом, во время длительных тренировок. Батончики есть протеиновые. Но ключевое - это тренировки и восстановление, а питание - это треть процентов.
Многое в жизни профессионального биатлониста подчинено строгому режиму дня. Тот же Лазовский неделей ранее в Раубичах взял три медали в трех гонках. Сегодня участвовал в цветочной церемонии.
Белорусские мужчины утром последнего четверга января показали отчаянную борьбу. Иван Тулатин оступился ближе к финишу и разъяренный на себя или обстоятельства, как жаждущий победы тигр, ярко финишировал.
Подобных эпизодов в биатлонной гонке может быть масса, ведь каждый старт уникален. Для Смольского сегодняшний спринт был особенный. Лидер сезона накануне поднялся на домашний пьедестал.
Было непросто, но мы справились. Рад за Диму и Степана. Чистая стрельба - это всегда круто.
За Антона наверняка порадовался и молодой отец Василий Большаков, который в переходном для Смольского возрасте немало вложил в ученика. На этом же этапе поработал с молодыми богатырями Тулатиным и Лазовским Александр Шумский - вырастил тех буквально на руках. А сейчас ребята вон как возмужали.
На старте пятого этапа хорошенько размялись и зрители, которые продолжают создавать неповторимый антураж. 27 января будет женская спринтерская гонка, где Беларусь будет болеть за девушку, которая слишком известна, чтобы ее имя называть вслух.
Несмотря на то что все гонки телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире, мы все-таки призываем зрителей приехать и лично увидеть большой спортивный праздник, поскольку оргкомитет соревнований очень сильно постарался для болельщиков.
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