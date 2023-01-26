В Раубичах мужским спринтом на 10 километров стартует 5-й этап Кубка Содружества по биатлону

26 января вРаубичах начался пятый этап Кубка Содружества. Главный итог дня - медаль Антона Смольского. О ней и не только рассказал Андрей Козлов.

Белорусский биатлон - это про серьезный подход к делу. Вот пример.

Есть специальный рацион перед стартом, во время длительных тренировок. Батончики есть протеиновые. Но ключевое - это тренировки и восстановление, а питание - это треть процентов. Дмитрий Лазовский, многократный призер этапов Кубка Содружества по биатлону

Многое в жизни профессионального биатлониста подчинено строгому режиму дня. Тот же Лазовский неделей ранее в Раубичах взял три медали в трех гонках. Сегодня участвовал в цветочной церемонии.





Белорусские мужчины утром последнего четверга января показали отчаянную борьбу. Иван Тулатин оступился ближе к финишу и разъяренный на себя или обстоятельства, как жаждущий победы тигр, ярко финишировал.

Подобных эпизодов в биатлонной гонке может быть масса, ведь каждый старт уникален. Для Смольского сегодняшний спринт был особенный. Лидер сезона накануне поднялся на домашний пьедестал.

Было непросто, но мы справились. Рад за Диму и Степана. Чистая стрельба - это всегда круто. Антон Смольский, бронзовый призер пятого этапа Кубка Содружества по биатлону

За Антона наверняка порадовался и молодой отец Василий Большаков, который в переходном для Смольского возрасте немало вложил в ученика. На этом же этапе поработал с молодыми богатырями Тулатиным и Лазовским Александр Шумский - вырастил тех буквально на руках. А сейчас ребята вон как возмужали.

На старте пятого этапа хорошенько размялись и зрители, которые продолжают создавать неповторимый антураж. 27 января будет женская спринтерская гонка, где Беларусь будет болеть за девушку, которая слишком известна, чтобы ее имя называть вслух.