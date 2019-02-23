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В Раубичах на чемпионате Европы по биатлону состоялись спринтерские гонки
К спорткомплексу в Раубичах в эти дни приковано внимание тысяч поклонников спорта со всего мира. Помимо нашего медального фристайла там сегодня прошел самый стремительный этап чемпионата Европы по биатлону - спринт. Победителем среди мужчин стал норвежец Тарьей Бё. Лучшим из белорусов оказался Сергей Бочарников - пятая позиция и всего 44 секунды отставания от лидера. У девушек самой неудержимой стала шведка Мона Брорссон. Первая из белорусок - Ирина Кривко - на одиннадцатой позиции. При этом белорусская команда отобралась на завтрашний пасьют в полном составе. Желаем ей удачи! Молниеносно пролетели не только сегодняшние гонки, но и весь чемпионат, особенно для болельщиков, которые заполняют не только трибуны open air арены, но и поддерживают спортсменов на виражах трассы. Именно фанаты создают вихрь спортивных эмоций вокруг чемпионата Европы. Об объединяющей силе спорта Ян Пашкевич.
Безграничное фанатское движение на трибунах в Раубичах вышло и за пределы обычной поддержки, многие решили добавить спецэффекты формата hand made.
Самый же популярный вид поддержки в биатлоне выходит далеко за пределы трибун.Самые главные события происходят именно там, на трассе. Здесь уже спортивное боление перерастает в фанатскую эпидемию.
Правила спортивного ориентирования в лесу просты: по шуму сразу можно найти места подзарядки биатлонистов, где на подъем снежный подталкивает подъем эмоциональный.
В основном болельщики собираются вот на таких склонах, здесь как раз можно подтолкнуть спортсменов своей поддержкой.
После финиша скорость многих биатлонистов резко падает, пройти мимо восторженных болельщиков удавалось немногим.
Соревнования не заканчиваются даже после гонки. Теперь уже наш биатлонист Сергей Бочарников соревнуется с российским спортсменом - кто раздаст больше автографов и сделает больше фото с болельщиками.
Завтра большой биатлонный фестиваль в Раубичах завершится гонками преследования. В пасьют отобралась белорусская команда в полном составе. И бороться они будут ради тысяч болельщиков, завоевать любовь которых уже и есть победа.
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