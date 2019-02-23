В Раубичах на чемпионате Европы по биатлону состоялись спринтерские гонки

К спорткомплексу в Раубичах в эти дни приковано внимание тысяч поклонников спорта со всего мира. Помимо нашего медального фристайла там сегодня прошел самый стремительный этап чемпионата Европы по биатлону - спринт. Победителем среди мужчин стал норвежец Тарьей Бё. Лучшим из белорусов оказался Сергей Бочарников - пятая позиция и всего 44 секунды отставания от лидера. У девушек самой неудержимой стала шведка Мона Брорссон. Первая из белорусок - Ирина Кривко - на одиннадцатой позиции. При этом белорусская команда отобралась на завтрашний пасьют в полном составе. Желаем ей удачи! Молниеносно пролетели не только сегодняшние гонки, но и весь чемпионат, особенно для болельщиков, которые заполняют не только трибуны open air арены, но и поддерживают спортсменов на виражах трассы. Именно фанаты создают вихрь спортивных эмоций вокруг чемпионата Европы. Об объединяющей силе спорта Ян Пашкевич.



Безграничное фанатское движение на трибунах в Раубичах вышло и за пределы обычной поддержки, многие решили добавить спецэффекты формата hand made.



Самый же популярный вид поддержки в биатлоне выходит далеко за пределы трибун.Самые главные события происходят именно там, на трассе. Здесь уже спортивное боление перерастает в фанатскую эпидемию.



Правила спортивного ориентирования в лесу просты: по шуму сразу можно найти места подзарядки биатлонистов, где на подъем снежный подталкивает подъем эмоциональный.



В основном болельщики собираются вот на таких склонах, здесь как раз можно подтолкнуть спортсменов своей поддержкой.