В Раубичах начинается мужской спринт на 10 километров. На старте три белоруса

В Раубичах в эти минуты начинается вторая гонка стартового дня на заключительном этапе Кубка IBU. В программе мужской спринт, за которым будет следить и наш корреспондент.



Александр Ярмошготов поделиться последней информацией (прямое включение). Женский спринт на 7.5 километра с двумя огневыми рубежами единственная представительница Беларуси Аделина Сабитова завершила на 27 месте. Она допустила по промаху на каждом из огневых рубежей. Этот результат - один из лучших для нашей спортсменки в сезоне. Выше она была лишь дважды. Всего же провела 14 гонок. А вот как оценила выступление сама спортсменка (видео).







В мужской гонке, которая проходит в эти минуты, Беларусь представляют три спортсмена: Виктор Кривко, Максим Воробей и Егор Казаринов. По словам тренеров, у первых двух есть неплохие шансы на пьедестал. Пожелаем парням удачи и точной стрельбы. Трансляция гонки на "Беларусь 5".

