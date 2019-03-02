В Раубичах очередной старт. Спорткомплекс принимает финальный этап Кубка федерации

Уик-энд получается по-настоящему спортивным еще и благодаря биатлону: в Раубичах очередной старт. Вслед за чемпионатом Европы спорткомплекс принимает финальный этап Кубка федерации. Турнир проходит по аналогии с Кубком мира, поэтому поклонников биатлона соревнования не могут оставить равнодушными - уверен Станислав Липский. Церемония награждения, прямая трансляция гонок, флеш-интервью, повышенный зрительский интерес - Кубок Белорусской федерации биатлона уже с юного возраста готовит спортсмена к тем условиям, которые ждут его на этапах Кубка мира.

Восемь гонок с массовым стартом прошли сегодня в Раубичах в рамках пятого, заключительного этапа Кубка федерации. Команды шести областей и столичная дружина сражаются за победу в общем зачете.

Именно они - ближайший резерв нацкоманды. Андрей Гаврош из Новогрудка второй год подряд побеждает в своей возрастной группе. А лучшим в личных зачетах соответствующий приз: путевка на сбор в австрийские Альпы.

Уже завтра на этот пьедестал поднимутся триумфаторы Кубка федерации в смешанных эстафетах. Старт соревнований в Раубичах в 10:00.

