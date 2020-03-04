В Раубичах продолжается этап Кубка IBU

Несмотря на весну за окном в Раубичах продолжаются зимние соревнования. Не успели угаснуть эмоции от чемпионата Европы, как сегодня под Минском стартовал этап Кубка Международного союза биатлонистов. Он последний в сезоне. А это значит именно в Беларуси стреляющие лыжники получат свои "Хрустальные глобусы". Итоги сегодняшних стартов у Кристины Камыш.





Раубичи принимают этап Кубка IBU

На восьмом этапе Кубка IBU выступят биатлонисты из 29 стран - от Японии до Австралии, от США до Испании. Всего 79 мужчин и 68 женщин. Нынешний этап финальный. Именно в Раубичах спортсмены подведут итог всему сезону.

Работа у сервисменов сборных началась в 8 утра. При нынешних условиях критическую роль в каждой дисциплине играют подготовка лыж и их скорость. Нашу съемочную бригаду внутрь вакс-кабин не пускают. Гости этапа Кубка IBU не захотели делиться рецептами смазки.

Айван Бокунар, сервисмен сборной Норвегии по биатлону:

"Наша сборная довольно открытая. Мы не против общения. Но мы не хотим рассказывать, какими должны быть лыжи на эту погоду. Если ты угадаешь именно с этой подготовкой, то 50 процентов победы у тебя уже в кармане. Конечно, многое зависит от биатлониста - будет ли он быстро бежать в гонке и точно стрелять".

При аномальной погоде без перерыва Раубичи принимают второй крупный старт подряд. Вообще проведение этапа Кубка IBU было условием Международного союза биатлонистов, когда нам доверили Кубок мира. Мол, нужно протестировать организаторские способности в те же самые сроки, в которые пройдут соревнования в 2022 году.

Сотрудники спорткомплекса уверены, что снежная подушка еще четыре гонки выдержит.

Спасение чемпионата Европы не осталось незамеченным. Раубичи претендуют на планетарный форум в 2025 году. Сейчас нужно сформировать заявку. Решение будет принято на конгрессе IBU этим летом путем голосования.

Максим Воробей выиграл серебро в спринте на этапе Кубка IBU

Открывался Кубок IBU спринтерскими гонками. И у Беларуси есть медаль.

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Виктор Кривко стал 26-м, Егор Казаринов 38-м. У девушек Аделина Сабитова в аналогичной гонке расположилась на 27-й строке итогового протокола.

Завтра в Раубичах пройдут два спринта