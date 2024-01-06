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В Раубичах продолжается Кубок Содружества по биатлону: в программе пасьюты, где у белорусов будут шансы на пьедестал
Праздник биатлона продолжается в Раубичах. Для любителей спорта ожидаются насыщенные выходные. Третий этап Кубка Содружества в самом разгаре. И хозяева лыжни готовы радовать своих болельщиков яркими победами. Как вчера сделал капитан мужской сборной Антон Смольский. Чего ждать во второй день соревнований? Ответы - в нашем сюжете.
Щедрым на эмоции для белорусских болельщиков выдался первый день третьего этапа Кубка Содружества. Но это еще только начало, ведь впереди еще целых четыре гонки. В программе сегодня пасьюты, где у белорусов также будут отличные шансы на пьедестал.
Ведь в спринте накануне равных не было капитану нашей сборной. Антон Смольский оба огневых рубежа прошел безукоризненно и никому из соперников не оставил шансов.
В гонке преследования сегодня Смольский уйдет на дистанцию первым и только через 24 секунды после него стартует россиянин Александр Корнев - хорошая заявка на успех. Но не только на лидера команды возлагает большие надежды тренерский штаб.
Роман Синиченко, старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону: Это на самом деле не такой простой процесс, как может казаться со стороны. У любого спортсмена большой набор чувств, эмоций, которые нужно направить в правильное русло.
В 11:00 - старт мужского пасьюта, а женщины выйдут на лыжню в 14:00. Анна Сола спринт завершила 16-й, от лидера - россиянки Валерии Каюмовой - отстала на минуту и четырнадцать секунд. Нет сомнений, что поддержка родных трибун сегодня может помочь ей совершить прорыв на пьедестал.
Для поклонников биатлона в Раубичах работают многочисленные зоны активности и фуд-корта
Добраться до спорткомплекса можно без труда. В эти дни Минсктранс организовал работу пригородного экспрессного автобусного маршрута 949Э "Минск - Раубичи". Все желающие попасть на большой спортивный праздник смогут выехать от станции метро "Борисовский тракт". И это того стоит!
"Раубичи всегда готовят соревнования на высоком уровне, проводя их эмоционально. Уровень организации очень высокий. Предусматривают все", - высказывает свое мнение Антон Смольский.
Конечно, хорошо ощутить эту атмосферу прямо здесь, в Раубичах. Но если все же не удалось добраться до спорткомплекса, то в полном объеме соревнования в прямом эфире показывает телеканал "Беларусь 5".
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