В Раубичах продолжается Кубок Содружества по биатлону: в программе пасьюты, где у белорусов будут шансы на пьедестал

Праздник биатлона продолжается в Раубичах. Для любителей спорта ожидаются насыщенные выходные. Третий этап Кубка Содружества в самом разгаре. И хозяева лыжни готовы радовать своих болельщиков яркими победами. Как вчера сделал капитан мужской сборной Антон Смольский. Чего ждать во второй день соревнований? Ответы - в нашем сюжете.





Щедрым на эмоции для белорусских болельщиков выдался первый день третьего этапа Кубка Содружества. Но это еще только начало, ведь впереди еще целых четыре гонки. В программе сегодня пасьюты, где у белорусов также будут отличные шансы на пьедестал.

Ведь в спринте накануне равных не было капитану нашей сборной. Антон Смольский оба огневых рубежа прошел безукоризненно и никому из соперников не оставил шансов.

В гонке преследования сегодня Смольский уйдет на дистанцию первым и только через 24 секунды после него стартует россиянин Александр Корнев - хорошая заявка на успех. Но не только на лидера команды возлагает большие надежды тренерский штаб.





Роман Синиченко, старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону: Это на самом деле не такой простой процесс, как может казаться со стороны. У любого спортсмена большой набор чувств, эмоций, которые нужно направить в правильное русло.

В 11:00 - старт мужского пасьюта, а женщины выйдут на лыжню в 14:00. Анна Сола спринт завершила 16-й, от лидера - россиянки Валерии Каюмовой - отстала на минуту и четырнадцать секунд. Нет сомнений, что поддержка родных трибун сегодня может помочь ей совершить прорыв на пьедестал.

Для поклонников биатлона в Раубичах работают многочисленные зоны активности и фуд-корта

Добраться до спорткомплекса можно без труда. В эти дни Минсктранс организовал работу пригородного экспрессного автобусного маршрута 949Э "Минск - Раубичи". Все желающие попасть на большой спортивный праздник смогут выехать от станции метро "Борисовский тракт". И это того стоит!

"Раубичи всегда готовят соревнования на высоком уровне, проводя их эмоционально. Уровень организации очень высокий. Предусматривают все", - высказывает свое мнение Антон Смольский.