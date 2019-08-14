В Раубичах продолжается подготовка к чемпионату мира по летнему биатлону

Все соревновательные мероприятия в прямом эфире покажут каналы "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет" Сегодня здесь установили две пуленепробиваемые телевизионные кабины, где смогут расположиться четыре камеры, снимающие спортсменов на стрельбище. Каждая кабина (к слову, отечественного производства) весит около двух тонн. Доставить их наземным транспортом было сложно, поэтому обратились за помощью к авиации МЧС. Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет с 21 по 25 августа. В составе сборной Беларуси есть и олимпийские чемпионки: Динара Алимбекова и Ирина Кривко. Всего заявлено 27 стран. В Раубичах ждут около 350 спортсменов. Чемпионат мира по летнему биатлону проходил в Беларуси лишь раз - 20 лет назад.