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В Раубичах стартовал финальный этап республиканских соревнований "Снежный снайпер"

Команды шести областей и столицы проводят централизованный сбор. Уже завтра начнется лыжная подготовка, которая продлится до 7 февраля. За это время ребята изучат технику безопасности и научатся пользоваться настоящей малокалиберной винтовкой. Гонки же "Снежного снайпера" пройдут 8 - 10 февраля.

Напомним, соревнования среди детей и подростков "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба проводятся с 2007 года. И за это время более 500 тысяч школьников проверили свои силы и навыки на дистанциях.

О "Снежном снайпере - 2019": дистанции, организации, призах и сюрпризах - говорили во время онлайн-конференции с помощником председателя Президентского спортивного клуба Павлом Егоровым.

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