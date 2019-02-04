В Раубичах стартовал финальный этап республиканских соревнований "Снежный снайпер"

Команды шести областей и столицы проводят централизованный сбор. Уже завтра начнется лыжная подготовка, которая продлится до 7 февраля. За это время ребята изучат технику безопасности и научатся пользоваться настоящей малокалиберной винтовкой. Гонки же "Снежного снайпера" пройдут 8 - 10 февраля.

Напомним, соревнования среди детей и подростков "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба проводятся с 2007 года. И за это время более 500 тысяч школьников проверили свои силы и навыки на дистанциях.