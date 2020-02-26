Сначала квалификация, потом финалы. Мужским и женским суперспринтом в Раубичах сегодня стартует чемпионат Европы по биатлону. В Беларуси выступят стреляющие лыжники из 35-ти стран. Вопреки непривычно теплой зиме, работникам спорткомплекса удалось подготовить трассу к соревнованиям. Хозяева и несколько других команд (в основном наши соседи) решили заявить своих первых номеров, хотя только в воскресенье в итальянском Антхольце закончился чемпионат мира.



В 13 часов на "Беларусь 5" прямая трансляция квалификации мужского суперспринта. В 14:45 - женского. В 17:20 смотрите финалы. Также в программе чемпионата Европы - сингл-микст и смешанная эстафета, спринты и гонки преследования.



