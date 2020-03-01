В Раубичах сегодня завершается чемпионат Европы, который принес сборной Беларуси две награды. Увлекательные гонки преследования, мужская и женская, закроют программу форума, который, по мнению специалистов, наша сторона смогла в очень непростых погодных условиях провести на высоком уровне.



На биатлонной трассе работает наш спортивный обозреватель Андрей Козлов (прямое включение).Прямо за моей спиной - тот финишный отрезок дистанции, который белорусским спортсменам уже принес две медали - золото и бронзу! Напомним, что наканунеИрина Кривко стала третьей. Именно по итогам спринта отбирались спортсмены, которые совсем скоро выступят в гонке преследования. Как раз в эти минуты на огневых рубежах в Раубичах идет перестрелка. В 12:30 - старт мужской гонки. Первым из белорусов на пятой позиции в старт-листе на дистанцию отправится Сергей Бочарников. У девушек лучшее время на старте у Ирины Кривко - она третья. Вчера уроженка Сенно показала в непростых погодных условиях хороший ход по дистанции и даже с промахом финишировала в тройке спортсменок спринта. Предлагаю вспомнить эти яркие кадры для нашего биатлона.



Напомню нашим телезрителям, что от станции метро "Борисовский тракт" курсируют дополнительные автобусы. Сегодня последний день чемпионата Европы, но не последний день большого биатлона в Раубичах. Результаты же мужской гонки преследования смотрите в следующем выпуске новостей.



