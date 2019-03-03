В Раубичах сегодня завершается второй день заключительного этапа Кубка Федерации и самый зрелищный вид программы - эстафета!

Сильнейшие юные биатлонисты Беларуси сражаются в пяти возрастных группах. Здесь все построено по аналогии с Кубком мира и недавно прошедшим чемпионатом Европы. Отметим, Кубку Федерации уже два года. За это небольшое время многие из ребят делают значительные успехи.