ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В Раубичах сегодня завершается второй день заключительного этапа Кубка Федерации

В Раубичах сегодня завершается второй день заключительного этапа Кубка Федерации и самый зрелищный вид программы - эстафета!

Сильнейшие юные биатлонисты Беларуси сражаются в пяти возрастных группах. Здесь все построено по аналогии с Кубком мира и недавно прошедшим чемпионатом Европы. Отметим, Кубку Федерации уже два года. За это небольшое время многие из ребят делают значительные успехи.

В эти минуты идет торжественная церемония награждения победителей общего зачета по итогам четырех этапов. В девять вечера подведем итоги соревнований в "Главном эфире".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все