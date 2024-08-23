В Раубичах стартовал чемпионат Беларуси по летнему биатлону - как выступили звезды Сола и Смольский

Победой звезд мирового биатлона Анны Сола и Антона Смольского завершились 23 августа спринтерские гонки в рамках чемпионата Беларуси по летнему биатлону. Однако в Раубичах состоялось еще одно заметное событие - проводы из профессионального спорта олимпийской чемпионки Ирины Лещенко.

Андрей Козлов провел утро в компании нашей команды. 23 августа состоялись спринты, завтра гонки массового старта.

Раубичи летом как рай на земле. А сегодня гостей первоклассного комплекса ждал еще один сюрприз.

Особенность летнего старта - звезды вокруг. Промчался Смольский.

Действительно кругом вся наша элита, которая за продуктивное лето окрепла и соскучилась по соревнованиям. Вначале сентября стартует международный сезон в Красноярске, а пока внимание родным стартам, которые предмет серьезной мотивации. Смольский выиграл на классе.

Внутренний старт все равно имеет волнение и какой-то мандраж. Внутренняя конкуренция в команде растет от того, что мотивация ребят растет. И моя мотивация растет. Они тянутся ко мне, а моя задача не дать приблизиться. Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону

У девушек лучшей стала Анна Сола, которая также подтвердила свой класс. В феврале главный старт международного сезона отдали Раубичам. Здесь пройдет чемпионат Союзного государства в олимпийском формате. У нас знают толк в первоклассной подготовке.

В центре внимание зрителей - спортивная борьба. Но во время мужской гонки в антураже будто лагерь для совсем маленьких зрителей. Все совершенно биатлонная аудитория. Сын Смольских, дочери семьи Лещенко и семьи Сола.

Все наши лидеры за последние годы стали мамами. Смольская и Сола выходят на свой лучший уровень уже в новом качестве.





А вот олимпийская чемпионка Ирина Лещенко решилась на серьезный шаг - сегодня она официально завершила спортивную карьеру.