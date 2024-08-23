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В Раубичах стартовал чемпионат Беларуси по летнему биатлону - как выступили звезды Сола и Смольский
Победой звезд мирового биатлона Анны Сола и Антона Смольского завершились 23 августа спринтерские гонки в рамках чемпионата Беларуси по летнему биатлону. Однако в Раубичах состоялось еще одно заметное событие - проводы из профессионального спорта олимпийской чемпионки Ирины Лещенко.
Андрей Козлов провел утро в компании нашей команды. 23 августа состоялись спринты, завтра гонки массового старта.
Раубичи летом как рай на земле. А сегодня гостей первоклассного комплекса ждал еще один сюрприз.
Особенность летнего старта - звезды вокруг. Промчался Смольский.
Действительно кругом вся наша элита, которая за продуктивное лето окрепла и соскучилась по соревнованиям. Вначале сентября стартует международный сезон в Красноярске, а пока внимание родным стартам, которые предмет серьезной мотивации. Смольский выиграл на классе.
Внутренний старт все равно имеет волнение и какой-то мандраж. Внутренняя конкуренция в команде растет от того, что мотивация ребят растет. И моя мотивация растет. Они тянутся ко мне, а моя задача не дать приблизиться.
У девушек лучшей стала Анна Сола, которая также подтвердила свой класс. В феврале главный старт международного сезона отдали Раубичам. Здесь пройдет чемпионат Союзного государства в олимпийском формате. У нас знают толк в первоклассной подготовке.
В центре внимание зрителей - спортивная борьба. Но во время мужской гонки в антураже будто лагерь для совсем маленьких зрителей. Все совершенно биатлонная аудитория. Сын Смольских, дочери семьи Лещенко и семьи Сола.
Все наши лидеры за последние годы стали мамами. Смольская и Сола выходят на свой лучший уровень уже в новом качестве.
А вот олимпийская чемпионка Ирина Лещенко решилась на серьезный шаг - сегодня она официально завершила спортивную карьеру.
Во время чествования хватала трогательных моментов. Слова заслуженной чемпионки хотели сказать многие. А напоследок Ира в компании юной спортсменки сборной Елены Кулак посадила дерево на аллее в честь 50-летия комплекса.
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