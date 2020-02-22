В Раубичах стартовал этап Кубка мира по фристайлу

Раубичи с сегодняшнего дня становятся центром притяжения любителей зимних видов спорта не только нашей страны и Европы, но и всего мира. Большой спортивный марафон стартовал этапом Кубка мира по фристайлу. Уже завтра лучшие лыжные акробаты планеты поспорят здесь за медали международных соревнований по синхронным прыжкам.



На следующей неделе болельщики смогут увидеть спор на биатлонных трассах, где будут разыграны награды чемпионата Европы. Континентальный форум, напомним, из-за неблагоприятных погодных условий в Эстонии был перенесен в Беларусь. Сразу же после чемпионат Европы передаст биатлонную эстафету этапу Кубка IBU.Планируется, что Раубичи примут и финал детских соревнований "Снежный снайпер".



Сегодня же все внимание - фристайлистам, а точнее - лыжным акробатам. 52 спортсмена и 9 стран-участниц. Именно так утром выглядели стартовые листы соревнований. В Раубичах собралась действительно элита мировой лыжной акробатики. Сильнейшие составы привезли такие сборные, как Китай, Россия, Швейцария, Австралия.



Белорусы на правах хозяев выставили на этап и молодых спортсменов, ведь возможность проверить свои силы на одном склоне с элитой мирового фристайла дорогого стоит. Особенно - по части опыта. Приложили усилия и организаторы соревнований. Из-за погодных условий им пришлось изрядно постараться, чтобы этап Кубка мира прошел комфортно и для болельщиков, и для спортсменов. Наша съемочная группа пообщалась со многими специалистами.







Какую оценку получили соревнования - знает Андрей Козлов. Вопреки погоде организационный комитет этапа Кубка мира по фристайлу в Раубичах поработал на славу, и уже точно могу сказать - на привычно высоком уровне провел соревнования. Таковы слова, между прочим, координатора Международной федерации лыжного спорта Джозефа Фитцджеральда, которые совсем скоро вы услышите из его уст. А пока то, что окружало соревнования такого высокого ранга. Еще во время квалификационных прыжков зрители разогревались под барабанные ритмы. Каждую минуту гости этапа Кубка мира по фристайлу могли заполнить совершенно на любой вкус. Горячий кофе и хот-доги - стандартный набор гостей Раубичей, как и активная развлекательная программа. Пока фристайлисты завершали квалификацию, к ней мы обязательно вернемся, этап Кубка мира в Беларуси открывали официально. После торжественной части мы получили первый и ценный эксклюзив.







Раубичи примут чемпионат Европы по биатлону

И ведь не только фристайл, но и два крупных биатлонных старта принимать Раубичам уже со следующей недели. Напомним, Беларусь вместо Эстонии примет континентальный форум - наша сторона тут же подставила плечо и все силы бросила на подготовку трассы. Действительно, именно погода на протяжении последних недель стала едва ли не главным спортивным героем, разве что с приставкой анти-. Обсуждали скачки градуса по Цельсию в плюсовую сторону каждый день. Наша сторона все силы бросила на подготовку склона и не теряла ни секунды между прыжками фристайлистов - вот эти кадры тому яркое подтверждение.





В Раубичах прошел этап Кубка мира по фристайлу

Искушенные американские спортсмены с удовольствием выражали респект команде, которая в последние дни работала и днем, и ночью. За прыжком Павла Дика нам посчастливилось проследить вместе с его отцом и младшей сестрой. Именно подобные позитивные импульсы дают домашние старты. И пусть у недавнего бронзового призера Кубка мира получилось далеко не все - впереди у парня большая карьера. К сожалению, в финал молодая мужская сборная Беларуси уступила дорогу топам мирового рейтинга, но получила такой важный опыт. У девушек же заранее было объявлено, что звезды сборной Беларуси Александра Романовская и Анна Гуськова домашний этап пропускают - взяли время, чтобы залечить травмы. Но при отсутствии лидеров в финал пробилась юная 16-летняя Валерия Болматова, которая стала в итоге 11-й.





Концентрация олимпийских белорусских призеров из Беларуси на склоне Раубичей была высокой

Кроме Дмитрия Дащинского, встречаем здесь и олимпийского чемпиона Сочи Антона Кушнира, который работает в тренерском штабе сборной Казахстана. Фристайл - это особая культура боления. И каждый, кто хоть раз вживую следил за выступлением спортсменов, навсегда остается с этим видом спорта у сердце.





Завтра этап Кубка мира по фристайлу продолжится синхронными прыжками