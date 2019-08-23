ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентЗдоровьеКультураПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В Раубичах стартовали первые официальные гонки летнего чемпионата мира по биатлону

Менее двух часов назад в Раубичах стартовали первые официальные гонки летнего чемпионата мира по биатлону. И первыми на старт вышли юниоры. Что приятно, белорусы сразу же показали высокий результат в суперспринте. На месте работает спортивный обозреватель Андрей Козлов, который уже успел пообщаться с нашими спортсменами (прямое включение).

Здесь на протяжении трех дней мы будем ожидать эмоциональных гонок с участием наших биатлонистов. Именно здесь - центр притяжения внимания болельщиков. Позади меня и стартовая линия, и огневые рубежи. Ну, и трибуны прямо напротив.

К этой минуте завершилась квалификация в суперспринте у юниоров

Отметим очень высокие результаты Никиты Лобастова и Дмитрия Лазовского, которые квалифицировались в 30 сильнейших. Вчера заключительные официальные тренировки провели взрослые биатлонисты. Наша команда, которая заявлена в полном составе, чуть позже вернулась со сборов в Антхольце, чем планировала. Но полна решимости выступить на домашней трассе. В 15-часовом выпуске новостей расскажем о том, как Дарья Домрачева получила Малый хрустальный глобус. Почему это произошло и почему именно сейчас - тоже все подробности в 15 часов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все