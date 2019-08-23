Менее двух часов назад в Раубичах стартовали первые официальные гонки летнего чемпионата мира по биатлону. И первыми на старт вышли юниоры. Что приятно, белорусы сразу же показали высокий результат в суперспринте. На месте работает спортивный обозреватель Андрей Козлов, который уже успел пообщаться с нашими спортсменами (прямое включение).

Здесь на протяжении трех дней мы будем ожидать эмоциональных гонок с участием наших биатлонистов. Именно здесь - центр притяжения внимания болельщиков. Позади меня и стартовая линия, и огневые рубежи. Ну, и трибуны прямо напротив.

К этой минуте завершилась квалификация в суперспринте у юниоров