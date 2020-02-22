В Раубичах стартует этап Кубка мира по фристайлу

Проверка на прочность не только для спортсменов, но прежде всего для организаторов. Именно так этап Кубка мира по фристайлу, который сегодня примут Раубичи, анонсирует главный тренер национальной команды Николай Козеко. В связи с необычными для наших широт климатическими условиями оргкомитету пришлось очень серьезно потрудиться, чтобы привести склон к пригодному для прыжков состоянию. И это, уверяют участники соревнований, сделать получилось. Решающая стадия соревнований начнется в 19 часов, однако всех болельщиков приглашаем уже к двум часам дня - именно в это время стартует квалификация.



Отметим, что во время проведения этапа Кубка мира из Минска в Раубичи будут курсировать специальные скоростные автобусы под номером 449Э от станции метро “Борисовский тракт”. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Минсктранса.



