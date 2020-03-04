В Раубичах стартует финальный этап Кубка IBU

Большой биатлон после трехдневного перерыва возвращается в Раубичи. Сегодня здесь двумя спринтерскими гонками стартует финальный этап кубка IBU.

Первыми на старт дистанции в 7 с половиной километров отправятся женщины. Сборную Беларуси представит Аделина Сабитова. Прямая трансляция гонки начнется на "Беларусь 5" в 12 часов. А уже спустя три часа будут стартовать мужчины, в том числе наши Максим Воробей, Виктор Кривко и Егор Казаринов.

В четверг любителей биатлона ожидают еще два спринта, а завершится финальный этап масс-стартами в пятницу.



