В Раубичах стартуют Всебелорусские детские Игры победителей для ребят, которые перенесли онкологическое заболевание

48 детей в возрасте от 9 до 17 лет из разных уголков Беларуси встретились накануне в Минске, чтобы отправиться в Раубичи. Здесь на протяжении двух дней они будут знакомиться, общаться и соревноваться. Эти мальчишки и девчонки - участники Всебелорусских детских Игр победителей. Мероприятие объединяет ребят, которые перенесли онкологическое заболевание.