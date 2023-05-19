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В Раубичах стартуют Всебелорусские детские Игры победителей для ребят, которые перенесли онкологическое заболевание

48 детей в возрасте от 9 до 17 лет из разных уголков Беларуси встретились накануне в Минске, чтобы отправиться в Раубичи. Здесь на протяжении двух дней они будут знакомиться, общаться и соревноваться. Эти мальчишки и девчонки - участники Всебелорусских детских Игр победителей. Мероприятие объединяет ребят, которые перенесли онкологическое заболевание.

Уже сегодня ребята поборются за медали в беге на 60 метров, плавании и шахматах. А вечером всех ожидает квиз и творческая викторина. Завтра подключатся и родители - турнир по керлингу и футбольный поединок с громкой вывеской "Папы против звезд".

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