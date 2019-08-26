В Раубичах в эти выходные шла борьба за медали летнего чемпионата мира по биатлону

Событие, которое вернулось к нам спустя 20 лет, оправдало ожидания. Зрители получили заряд эмоций и порцию адреналина, болея за наших спортсменов. И переживания были не напрасны. Четыре медали, из них три золотые! С достойным выступлением юниорскую сборную и ее лидера Дмитрия Лазовского поздравил Президент Беларуси.



"На этом крупном международном спортивном форуме, который доверено провести Раубичам, вы прекрасно представили Родину, проявили незаурядное мастерство, волю, характер. Убедительно доказали, что в белорусском биатлоне растет достойная молодая смена. Желаю вам сохранить набранный темп и стремление быть лучшими, стать достойными продолжателями славных традиций, заложенных предшественниками. Мы верим в вас и ждем новых побед", - говорится в поздравлении.



Рассказывает Елена Горельчик.



Телевизионный сигнал - яркая картинка. Но на самом деле почувствовать весь вкус соревнований можно только на месте событий. Так посчитали многие болельщики и отправились в Раубичи. Самые активные трибунам предпочли место, где до спортсмена рукой подать.



Начинали юниоры. И наши на первых ролях. Вот этот мотивационный плакат не раз попадал в объективы телекамер. Дима - это Дмитрий Лазовский. Эта фамилия, пожалуй, на чемпионате мира звучала чаще других. Не случайно. Сначала он выиграл юниорский спринт, а после добавил золото гонки преследования. Сам чемпион признался, плакат рисовали две мамы - родная и крестная. Два золота - лучшая награда каждой. Такой успех голову не вскружил.



Спустя 20 секунд после финиша Дмитрий уже поздравлял своего коллегу по юниорской сборной. Никита Лобастов выиграл серебро. Он же принес нам на домашнем чемпионате первую золотую медаль, став победителем в суперспринте.



А уж белорусским юниорам есть с кого брать пример. Тем более, что легенда мирового биатлона на расстоянии вытянутой руки. Дарья Домрачева активно общается с молодыми биатлонистами. Эти кадры говорят сами за себя. Чемпионат мира в Раубичах получился ярким и душевным.



Летний чемпионат мира для спортсменов подвел черту под подготовкой к зимнему сезону. Для организаторов стал проверкой всех технических служб. Ведь уже в 2022 году здесь пройдет этап Кубка мира.