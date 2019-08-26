3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Раубичах в эти выходные шла борьба за медали летнего чемпионата мира по биатлону
Событие, которое вернулось к нам спустя 20 лет, оправдало ожидания. Зрители получили заряд эмоций и порцию адреналина, болея за наших спортсменов. И переживания были не напрасны. Четыре медали, из них три золотые! С достойным выступлением юниорскую сборную и ее лидера Дмитрия Лазовского поздравил Президент Беларуси.
"На этом крупном международном спортивном форуме, который доверено провести Раубичам, вы прекрасно представили Родину, проявили незаурядное мастерство, волю, характер. Убедительно доказали, что в белорусском биатлоне растет достойная молодая смена. Желаю вам сохранить набранный темп и стремление быть лучшими, стать достойными продолжателями славных традиций, заложенных предшественниками. Мы верим в вас и ждем новых побед", - говорится в поздравлении.
Рассказывает Елена Горельчик.
Телевизионный сигнал - яркая картинка. Но на самом деле почувствовать весь вкус соревнований можно только на месте событий. Так посчитали многие болельщики и отправились в Раубичи. Самые активные трибунам предпочли место, где до спортсмена рукой подать.
Начинали юниоры. И наши на первых ролях. Вот этот мотивационный плакат не раз попадал в объективы телекамер. Дима - это Дмитрий Лазовский. Эта фамилия, пожалуй, на чемпионате мира звучала чаще других. Не случайно. Сначала он выиграл юниорский спринт, а после добавил золото гонки преследования. Сам чемпион признался, плакат рисовали две мамы - родная и крестная. Два золота - лучшая награда каждой. Такой успех голову не вскружил.
Спустя 20 секунд после финиша Дмитрий уже поздравлял своего коллегу по юниорской сборной. Никита Лобастов выиграл серебро. Он же принес нам на домашнем чемпионате первую золотую медаль, став победителем в суперспринте.
А уж белорусским юниорам есть с кого брать пример. Тем более, что легенда мирового биатлона на расстоянии вытянутой руки. Дарья Домрачева активно общается с молодыми биатлонистами. Эти кадры говорят сами за себя. Чемпионат мира в Раубичах получился ярким и душевным.
Летний чемпионат мира для спортсменов подвел черту под подготовкой к зимнему сезону. Для организаторов стал проверкой всех технических служб. Ведь уже в 2022 году здесь пройдет этап Кубка мира.
Президент
Все
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси усилена поддержка граждан, пролонгировано действие семейного капитала
Храм в честь Саввы Сербского I возводят в многофункциональном комплексе "Минск Мир"
Сирийские парламентарии планируют наблюдать за президентскими выборами в Беларуси
Белорусы смогут внести свои идеи и предложения на новой онлайн-платформе "Народная пятилетка"
В мире
Все
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Польский политик назвал неприличным отношение Украины к полякам в вопросе геноцида на Волыни
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов