А эти юные спортсмены только сражаются за путевку в большой спорт! Час назад в Раубичах завершились республиканские соревнования по биатлону "Снежный снайпер". Проявить свои силы смог абсолютно каждый участник. А у самых быстрых и метких появился шанс попасть в биатлонную школу, а затем и в национальную команду.