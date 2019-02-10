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В Раубичах завершились республиканские соревнования по биатлону "Снежный снайпер"

А эти юные спортсмены только сражаются за путевку в большой спорт! Час назад в Раубичах завершились республиканские соревнования по биатлону "Снежный снайпер". Проявить свои силы смог абсолютно каждый участник. А у самых быстрых и метких появился шанс попасть в биатлонную школу, а затем и в национальную команду.

Как прошел спортивный уикенд, кто оказался сильнее, быстрее и выносливее, расскажет Ян Пашкевич (прямое включение).

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