В Раубичах завершился чемпионат Беларуси по летнему биатлону

Спортсмены национальной сборной на несколько дней получили возможность перевести дыхание, чтобы потом вступить в заключительную фазу в подготовке к этапам Кубка мира, которые (это уже официально) начнутся вовремя - в конце ноября.Итоги чемпионата и атмосфера осенних Раубичейв нашем репортаже.



Раубичи действительно стали вторым домом для каждого биатлониста сборной Беларуси

И в особенности последние полгода, ведь после завершения прошлого сезона в марте наши атлеты не проводили зарубежные сборы, а трудились в прекрасно знакомом им комплексе. О том, кто победил в спринтерских гонках, мы рассказывали в пятницу в “Панораме”. В гонках же преследования, которые состоялись накануне, никто не смог подтвердить звание чемпиона страны по летнему биатлону. У девушек лучшей стала Елена Кручинкина. У парней - Антон Смольский.