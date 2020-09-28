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В Раубичах завершился чемпионат Беларуси по летнему биатлону

Спортсмены национальной сборной на несколько дней получили возможность перевести дыхание, чтобы потом вступить в заключительную фазу в подготовке к этапам Кубка мира, которые (это уже официально) начнутся вовремя - в конце ноября.Итоги чемпионата и атмосфера осенних Раубичейв нашем репортаже.

Раубичи действительно стали вторым домом для каждого биатлониста сборной Беларуси

И в особенности последние полгода, ведь после завершения прошлого сезона в марте наши атлеты не проводили зарубежные сборы, а трудились в прекрасно знакомом им комплексе. О том, кто победил в спринтерских гонках, мы рассказывали в пятницу в “Панораме”. В гонках же преследования, которые состоялись накануне, никто не смог подтвердить звание чемпиона страны по летнему биатлону. У девушек лучшей стала Елена Кручинкина. У парней - Антон Смольский.

Чемпионат Беларуси подвел черту под продолжительной и плодотворной подготовкой национальной команды, ведь спустя две недели, вероятно, наша сборная уедет в Австрию, и до старта в розыгрыше Кубка мира уже домой не будет возвращаться. Международный союз биатлонистов уже объявил официально: в конце ноября стартует первый этап Кубка мира. Однако все четыре, которые пройдут до нового года, примут финский Контиолахти и австрийский Хохфильцен. После гонок и церемоний награждения все биатлонисты получили несколько дней отдыха. Впереди предолимпийский сезон, от которого мы вправе жать сюрпризов.

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