В Раубичах завершился чемпионат Беларуси по летнему биатлону, который подвел черту под длительной работой в межсезонье. Женская сборная подарила нам немало поводов для гордости. Сейчас болельщики в предвкушении стартов на Кубке мира и Олимпиады в Пекине. И как показал летний чемпионат страны, белоруски в отличной форме.

Рассказывает Андрей Козлов.

Наверняка вы могли и не заметить, как Динара Алимбекова и Анна Сола стали суперзвездами мирового биатлона, и теперь осознанно рассуждают о своей карьере.

Если кто-то вам скажет, что все сказанное - это слишком громко, то просто покажите им результаты прошедшего сезона. Там все было впервые. Алимбекова впервые победила на Кубке мира, в конце взяла глобус как лучшая молодая на планете. А Сола стала обладательницей личной медали чемпионата мира. Тоже впервые. Наш квартет, в который также входили Ирина Лещенко и Елена Кручинкина, не раз входил в тройку призеров.

Вообще, Раубичи - уже давно уютный дом для нашей сборной. Вот так во время интервью могут забежать в кадр во время прогулки собаки.

А так Динару может подкараулить возле гостиницы ее поклонница.

И Мари Эдер, которая всю подготовку проводит с белорусской сборной, ведь главный тренер нашей женской команды австриец Гесвайнер личный и у финской атлетики, как дома чувствует себя в спорткомплексе в Минском районе.

Мари Эдер (Финляндия), победительница этапов Кубка мира:

Впервые в Раубичи за свою карьеру я попала только в этом году, и это уже мой третий сбор здесь. Мне очень полюбилось это место, где вокруг отличного тренировочного центра, в том числе трассы, стрелкового комплекса и другого, есть такая красивая природа. Знаете, я сейчас понимаю, как мне повезло, что работаю с вашей сборной.

Результат олимпийской чемпионки Алимбековой на летнем чемпионате страны, который сегодня в Раубичах и завершился, - серебро и золото. Планы на сезон, вершина которого - Олимпиада, более чем амбициозные. Анна Сола спринт пропустила, а в гонке преследования до последнего сражалась за первую строчку. Ирина Лещенко, вы ее знаете как Кривко, взяла бронзу в спринте.

Болельщики, ведь так хотелось пожелать хорошего будущего сезона, также были в Раубичах, пусть и в небольшом количестве. Мужская сборная Беларуси по возвращении из Альп в виду риска распространения коронавирусной инфекции в эти дни села на карантин и чемпионат страны пропустила.

Однако все понимают, что главный старт всего 4-летия состоится спустя несколько месяцев.