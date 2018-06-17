3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису состоялся дипломатический турнир
Активно провели выходной день сегодня и представители дипломатического корпуса, сменив строгие костюмы на спортивную форму. В Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису вот уже в третий раз состоялся дипломатический турнир. В соревнованиях приняли участие руководители и сотрудники дипмиссий, аккредитованных в Беларуси, представители Министерства иностранных дел, а также других органов госуправления. Всего около 40 участников из 9 стран. Несмотря на любительский формат, борьба была напряженной.
"То, что происходит сейчас на этих кортах, оно ассоциируется и с нашим курсом на внешнеполитической арене. Потому что мы продвигаем и семейные ценности, мы продвигаем идею диалога, идею контактов между людьми. Подобного рода турниры очень важны, потому что они действительно позволяют укрепить контакты между дипломатическим корпусом, аккредитованным здесь".
"Этот турнир стал хорошей традицией. И проходит дважды в год. Такой формат мероприятия позволяет нам узнать друг друга лучше".
Победителями в миксте стали представители Министерства иностранных дел. А в мужском парном разряде победу одержали почетный консул Кыргызстана в Беларуси Игорь Чивель вместе с сыном.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
История печальных судеб белки Арахис и енота Фреда: кто и зачем усыпил знаменитых животных
Наследие Дональда Трампа, или Что ему досталось от правления демократов в США
Поздравления не помогли: лишится ли Зеленский "карманных денег" от США и Западных партнеров
Дудаков: Трамп был бы не против деэскалировать ситуацию в секторе Газа
Регионы
Все
Происшествия
Все
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов
Минчанин предложил провести новую знакомую до дома, а после ограбил ее