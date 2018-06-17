В Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису состоялся дипломатический турнир

Активно провели выходной день сегодня и представители дипломатического корпуса, сменив строгие костюмы на спортивную форму. В Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису вот уже в третий раз состоялся дипломатический турнир. В соревнованиях приняли участие руководители и сотрудники дипмиссий, аккредитованных в Беларуси, представители Министерства иностранных дел, а также других органов госуправления. Всего около 40 участников из 9 стран. Несмотря на любительский формат, борьба была напряженной.

"То, что происходит сейчас на этих кортах, оно ассоциируется и с нашим курсом на внешнеполитической арене. Потому что мы продвигаем и семейные ценности, мы продвигаем идею диалога, идею контактов между людьми. Подобного рода турниры очень важны, потому что они действительно позволяют укрепить контакты между дипломатическим корпусом, аккредитованным здесь".

"Этот турнир стал хорошей традицией. И проходит дважды в год. Такой формат мероприятия позволяет нам узнать друг друга лучше".