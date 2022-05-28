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В Республиканской спартакиаде работников физической культуры, спорта и туризма приняли участие 28 команд
Национальный стадион "Динамо" в центре внимания любителей спорта. Накануне здесь принимали летний Кубок Белорусской федерации биатлона, а уже сегодня спорткомплекс в распоряжении работников физической культуры, спорта и туризма. Спартакиада профильного министерства собрала более 300 представителей отрасли. Участники определяли сильнейших в мини-футболе, стритболе, фигурном вождении велосипеда и сдаче нормативов, предусмотренных Государственным физкультурно-оздоровительным комплексом. Цель спартакиады - получить позитивные эмоции, укрепить здоровье и привлечь еще больше людей к занятиям спортом!
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Всего же в ежегодной спартакиаде работников физической культуры, спорта и туризма приняли участие 28 сборных команд, включая дружину центрального аппарата во главе с министром спорта.
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