В Республиканской спартакиаде работников физической культуры, спорта и туризма приняли участие 28 команд

Национальный стадион "Динамо" в центре внимания любителей спорта. Накануне здесь принимали летний Кубок Белорусской федерации биатлона, а уже сегодня спорткомплекс в распоряжении работников физической культуры, спорта и туризма. Спартакиада профильного министерства собрала более 300 представителей отрасли. Участники определяли сильнейших в мини-футболе, стритболе, фигурном вождении велосипеда и сдаче нормативов, предусмотренных Государственным физкультурно-оздоровительным комплексом. Цель спартакиады - получить позитивные эмоции, укрепить здоровье и привлечь еще больше людей к занятиям спортом!