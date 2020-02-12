В Риме продолжается чемпионат Европы по борьбе - 2020

Белорусские спортсмены продолжают сражаться за награды чемпионата Европы по борьбе, который продолжается в Риме. Напомним, накануне золотую медаль в весовой категории до 63 килограммов завоевал Максим Негода! Сегодня двое белорусов выступали в схватках за бронзовые награды. Александр Леончик среди атлетов до 67 килограммов в очень напряженном поединке, к сожалению, уступил сопернику.

Напомним, завтра решающие схватки у девушек - в полуфиналах выступят Ксения Станкевич и Василиса Марзалюк.