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В Риме продолжается чемпионат Европы по борьбе - 2020
Белорусские спортсмены продолжают сражаться за награды чемпионата Европы по борьбе, который продолжается в Риме. Напомним, накануне золотую медаль в весовой категории до 63 килограммов завоевал Максим Негода! Сегодня двое белорусов выступали в схватках за бронзовые награды. Александр Леончик среди атлетов до 67 килограммов в очень напряженном поединке, к сожалению, уступил сопернику.
Напомним, завтра решающие схватки у девушек - в полуфиналах выступят Ксения Станкевич и Василиса Марзалюк.
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