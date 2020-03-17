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В России приняли решение приостановить КХЛ и Премьер-лигу
Футболисты будут отдыхать минимум до 10 апреля, хоккеисты пока говорят о простое в неделю и связывают это с отказом зарубежных клубов "Барыса" из Казахстана и финского "Йокерита" выступать в Лиге из-за коронавируса. Директорат КХЛ планирует изменить формат нынешнего плей-офф и продолжить сезон.
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