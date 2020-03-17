В России приняли решение приостановить КХЛ и Премьер-лигу

Футболисты будут отдыхать минимум до 10 апреля, хоккеисты пока говорят о простое в неделю и связывают это с отказом зарубежных клубов "Барыса" из Казахстана и финского "Йокерита" выступать в Лиге из-за коронавируса. Директорат КХЛ планирует изменить формат нынешнего плей-офф и продолжить сезон.