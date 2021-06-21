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В рубрике "Матчбол" о cамом принципиальном противостоянии в белорусском футболе и не только

Самое принципиальное противостояние в белорусском футболе между БАТЭ и минским "Динамо" завершилось победой борисовского клуба. И желто-голубые продолжили погоню за солигорским "Шахтером", который в чемпионате пока вообще не проигрывает. Сделаем акцент на других спортивных событиях в рубрике "Матчбол" (видео).

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