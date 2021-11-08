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В рубрике "Матчбол" подводим итоги 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Близится к финалу интересная развязка чемпионата Беларуси по футболу. "Шахтер" - уже официально чемпион, и в минувшие выходные получил свой кубок. Но кто по итогу сезона также будет с медалями, а кто покинет дивизион сильнейших, мы узнаем в конце ноября.

В рубрике "Матчбол" подводим итоги 28-го тура. Рассказывает Андрей Козлов (видео).

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