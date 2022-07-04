13-й тур Высшей лиги по футболу - в центре внимания рубрики "Матчбол"

Сразу несколько команд в Высшей лиге пробуют в этом сезоне подняться на пьедестал чемпионата страны и побороться за золотые медали по итогам сезона. И на данный момент трудно предположить, кто имеет больше шансов. И вот встреча между БАТЭ и "Энергетиком" стала одной из первых, которую в конце сезона называют "матчами за чемпионство". Сегодня в "Матчболе" - тема футбола.