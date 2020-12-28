В рубрике "Матчбол" вспомним приятных триумфы белорусов и определим спортивную столицу не только центрального региона, но и в общем страны!

В конце выпуска в понедельник - традиционно о спорте, и сегодня не исключение! В последней в 2020-м году рубрике "Матчбол" вспомним приятные триумфы белорусов и определим спортивную столицу не только центрального региона, но и всей страны!



Год, в том числе и спортивный, почти завершен - вспомним самые яркие моменты. Раубичи принимали чемпионат Европы по биатлону - он прошел блестяще, белорусы завоевали первое общекомандное место!



Три золотые медали и одна бронза в активе хозяев соревнований - Сергей Бочарников дважды поднимался на первую ступень пьедестала, титул лучшей также в активе Елены Кручинкиной (видео).



